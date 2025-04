Mancano otto partite alla fine del campionato e la Roma non ha ancora sciolto la riserva per ciò che riguarda il prossimo allenatore. Ranieri ha tolto dalla corsa, tra i vari nomi, Gasperini. Resta viva l’ipotesi Pioli, attualmente in Arabia all’Al-Nassr. A confermare questa ipotesi è Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport che è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport: “Per Allegri e Sarri è tutto fermo, non ci sono contatti. In questo momento Pioli lo metterei davanti a tutti”.

L’ex allenatore del Milan è sì sotto contratto con un altro club – l’Al-Nassr di Ronaldo, appunto – ma nello stesso è presente una clausola che lo potrebbe far liberare. La voglia di tornare in Serie A è tanta e il rapporto con Ranieri, futuro dirigente giallorosso che avrà voce in capitolo sul suo successore, è buono. Il sogno di molti resta comunque Max Allegri, senza squadra da quasi un anno. Il tecnico livornese verrebbe volentieri nella Capitale. La decisione finale, comunque, spetta a Friedkin. In lizza per il posto in panchina anche Vincenzo Italiano.