Carlo Ancelotti sarà il prossimo allenatore del Brasile. Dopo il Real Madrid, la sua carriera proseguirà con la nazionale più decorata. A riportare la notizia è David Ornstein, giornalista del The Athletic, secondo cui il tecnico di Reggiolo lascerà Madrid per cominciare, dal 26 maggio, la sua nuova avventura. Una trattativa non semplice che sembrava potesse saltare per un inserimento dell’Arabia che era pronta a ricoprire d’oro il tecnico italiano.

Un trasferimento, questo, che taglia Ancelotti dal ruolo di successore di Ranieri sulla panchina giallorossa. Una suggestione che solo ora vede un punto. Punto che, quanto prima, i Friedkin dovranno mettere sulla questione. In lizza ci sono ancora diversi nomi: Cesc Fabregas – richiesto anche all’estero -, Francesco Farioli, Stefano Pioli, oltre a Massimiliano Allegri – nome che ha perso quota – e Gian Piero Gasperini, che proprio stasera sfiderà Ranieri. Chissà che non ci sia qualche battuta a riguardo tra i due. Il tutto, al netto di eventuali mister X.