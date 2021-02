Allenamento Udinese, esercitazioni tecnico-tattiche in vista della Roma

L’Udinese si prepara in vista della Roma. Dopo la bella vittoria in casa contro la sorprendente Verona, i bianconeri vogliono continuare a far bene e portare punti preziosi per la zona salvezza. I friulani si sono trovati al Bruseschi agli ordini di Mister Gotti per l’allenamento in vista della gara contro i giallorossi, in programma sabato alle ore 12:30.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club bianconero udinese.it, il gruppo si è soffermato su esercitazioni tecnico tattiche lavorando su aspetti specifici. Domani la squadra tornerà ancora ad allenarsi nella tarda mattinata.