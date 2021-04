Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, con un allenamento mattutino. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Davide Nicola ha fatto svolgere esercitazioni tecniche, movimenti sul possesso palla e poi ha diretto una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Lyanco e Singo, assenti a Udine, si sono riaggregati ai compagni e hanno svolto tutto l’odierno programma. Domani in calendario una seduta mattutina.

torinofc.it