Il Torino, prossimo avversario della Roma in campionato il 5 gennaio, si è allenato oggi pomeriggio al Filadelfia. Gli uomini di Mazzarri hanno svolto esercitazioni tecniche e lavoro atletico. Non hanno partecipato alla seduta Lorenzo De Silvestri per motivi personali e Armando Izzo, rimasto a riposo per febbre. Nei prossimi giorni tornerà con i compagni anche Ansaldi. Lo riporta con un comunicato il club granata.