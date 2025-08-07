Prosegue la preparazione della Roma in vista della nuova stagione, con una seduta che ha visto coinvolti anche i tifosi. Nonostante le condizioni meteo avverse, l’atmosfera al centro sportivo è stata carica di entusiasmo grazie alla presenza di 250 sostenitori, accorsi per sostenere da vicino la squadra giallorossa.

Come riportato dalla stessa Roma attraverso dei video sui propri profili social, nel pomeriggio i ragazzi di Gasperini sono scesi in campo per un allenamento aperto al pubblico e alla stampa. Sotto una pioggia battente, il gruppo ha lavorato principalmente con il pallone, concentrandosi su esercizi a campo ridotto. A parte Wesley, Celik e Dovbyk, che hanno seguito un programma differenziato focalizzato sulla tecnica e i movimenti individuali sotto la supervisione dello staff tecnico.

Un’occasione utile non solo per affinare la condizione atletica, ma anche per rinsaldare il legame con i tifosi, già carichi in vista della nuova annata.