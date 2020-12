Allenamento Sassuolo, doppia seduta: palestra e tattica. Differenziato per Caputo, Chiriches e Defrel

Il Sassuolo, prossimo avversario della Roma in campionato, ha sostenuto quest’oggi una doppia seduta al Mapei Football Center. Al mattino squadra impegnata in palestra, nel pomeriggio i neroverdi si sono spostati sul campo dove hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, lavoro specifico per reparto e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Lavoro differenziato per Francesco Caputo, Vlad Chiriches e Gregoire Defrel. Domani allenamento pomeridiano a porte chiuse.

sassuolocalcio.it