Prosegue la preparazione della Roma al ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Fonseca, nella rifinitura mattutina, ha ritrovato Diawara e Pedro. Anche Villar e Kumbulla sono pienamente tornati e si allenano col gruppo. Individuale per Carles Perez mentre Calafiori, El Shaarawy, Spinazzola e Veretout seguono una seduta personalizzata in palestra. Out Pau Lopez.