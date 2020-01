Continua il lavoro della Roma a Trigoria per la partita contro la Juventus. Buone notizie per mister Fonseca che ritrova Nicolò Zaniolo che si è allenato con il gruppo, mentre Spinazzola è rimasto a casa causa influenza. Zappacosta, Kluivert, Mkhitaryan, Santon e Pastore proseguono il loro percorso di recupero, Antonucci ha lavorato individualmente per un colpo alla caviglia.