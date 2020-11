Allenamento Roma, rifinitura alla vigilia della partita contro il Cluj. Differenziato per Mirante e Karsdorp

Ultmo allenamento per la Roma di Paulo Fonseca prima della partita di domani sera contro il Cluj. All’Olimpico si giocherà il terzo match del girone di andata di Europa League col mister portoghese pronto a fare ancora tantissimi cambi. I giallorossi sono scesi in campo questa mattina per effettuare la sessione di rifinitura a Trigoria. La seduta è cominciata con un riscaldamento atletico prima della consueta parte tattica. Out Mirante e Karsdorp che hanno svolto un differenziato, mentre Perez sarà valutato giorno dopo giorno. Aggregati al gruppo tanti Primavera. Alle 14 la conferenza dell’allenatore.