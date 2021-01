Allenamento Roma, squadra divisa in due gruppi. Calafiori, Spinazzola, Fazio e Pedro a parte. Nessuna lesione per Santon

Dopo la bella vittoria contro la Sampdoria la Roma è tornata subito ad allenarsi in vista del match di mercoledì pomeriggio contro il Crotone. Come succede per ogni sessione post partita la squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto defaticante, mentre gli altri seduta normale.

Spinazzola, Calafiori, Fazio, Pedro e Santon hanno lavorato ancora a parte, mentre si è rivisto parzialmente in gruppo Mirante. Esami per Santon che non hanno evidenziato lesioni muscolari.