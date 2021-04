Allenamento Roma, Smalling e Veretout ancora individuale. Terapie per Cristante e Kumbulla

Dopo il ritorno dei Nazionali la Roma torna ad allenarsi in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma il 3 aprile alle ore 15. La situazione degli infortunati a Trigoria non è cambiata e non fa ben sperare: Mkhitaryan, Veretout, Smalling e Zaniolo hanno svolto ancora lavoro individuale. Praticamente certa la loro assenza in campionato.

Leggi anche: Ajax, stagione finita per Blind: “Sono molto deluso, volevo esserci”

Cattive notizie anche per Cristante che ha svolto ancora personalizzato e terapie. Appare dunque improbabile una sua convocazione contro i neroverdi. Kumbulla prosegue il percorso riabilitativo per l’infortunio rimediato.