Allenamento Roma, Smalling e Reynolds in gruppo. Dzeko e Ibanez a parte

Rimettere insieme le idee, i dolori e ripartire. Questa la missione della Roma. Dopo la sconfitta di ieri sera (1-2) contro il Milan, i giallorossi avranno subito l’occasione per ripartire. Mercoledì alle 20:45 ci sarà la sfida con la Fiorentina, sconfitta ieri per 1-0 dall’Udinese. Per preparare al meglio la trasferta di Firenze, la Roma si è ritrovata quest’oggi a Trigoria.

Come di consueto dopo aver giocato, la squadra è stata divisa in due gruppi. Da una parte i giocatori scesi in campo ieri, dall’altra coloro che hanno riposato. Smalling e Reynolds hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. Dzeko, Ibanez, Santon, Calafiori e Zaniolo hanno lavorato a parte.