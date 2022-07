Dopo l’allenamento delle ore 10.30 di questa mattina, la Roma è scesa ancora in campo a Trigoria per la sessione pomeridiana. Seduta cominciata alle 17.00 sotto gli ordini di José Mourinho che non vuole lasciare nulla al caso. La stagione giallorossa è partita già forte con doppi allenamenti giornalieri prima della partenza per il Portoglalo della prossima settimana.