Allenamento Roma, seduta mattutina per i giallorossi. Ancora out Dybala ed El Shaarawy – FOTO e VIDEO

La Roma continua ad allenarsi in vista del prossimo match di Serie A contro l’Inter, in programma per il 20 ottobre alle ore 20:45. Enzo Le Fée è regolarmente in gruppo e indossa il tutore al ginocchio destro che lo ha supportato negli ultimi giorni. La seduta è iniziata con un riscaldamento, poi parte atletica ed esercizi con la palla. Infine partitella a campo ridotto. Ancora fuori Dybala ed El Shaarawy.

LE FOTO DELL’ALLENAMENTO

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images].