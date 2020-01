Allenamento Roma, seduta in palestra per Spinazzola. Kluivert continua il percorso di recupero

Continua ad allenarsi la Roma in vista del match molto importante di domenica contro la Juventus. I giallorossi sono andati prima in sala video per studiare l’avversario e poi si sono spostati sul campo dove hanno svolto un lavoro prettamente tattico con un attenzione particolare alle palle inattive. Tornato a Trigoria Leonardo Spinazzola che ieri era rimasto a casa per un attacco influenzale. Il terzino ha svolto un seduta in palestra. Continuano il loro percorso di recupero Kluivert, Santon, Mkhitaryan, Pastore e Zappacosta. Ancora allenamento individuale per Antonucci dopo una botta alla caviglia.