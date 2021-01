Allenamento Roma, scarico per chi ha giocato ieri. Presente anche Pinto

Dopo la pesante sconfitta nel derby, la Roma torna a Trigoria. I giallorossi infatti hanno iniziato la preparazione in vista del doppio appuntamento con lo Spezia. La squadra infatti affronterà i liguri di Vincenzo Italiano martedì alle ore 21:15 negli ottavi di Coppa Italia e successivamente sabato 23, alle ore 15 in campionato.

La squadra si è ritrovata sul campo del centro sportivo Fulvio Bernardini. Scarico per chi ieri ha giocato più di 45′, allenamento in campo per gli altri. Veretout compreso, uscito all’intervallo. Alla seduta era presente il gm Tiago Pinto.