Allenamento Roma, scarico per chi ha giocato ieri. Differenziato per Carles Perez

Dopo la straripante vittoria contro il Cluj per la Roma è tempo di tornare ad allenarsi in vista del Genoa. Scarico per chi ha giocato ieri con i giocatori divisi in diversi gruppi: Fazio, Villar e Mayoral in palestra, insieme a Pau Lopez che ha svolto un lavoro specifico. Sul Campo C sono scesi Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro e Spinazzola per alcuni giri di campo prima di rientrare, mentre i portieri hanno lavorato intensamente con Savorani. Per il resto della squadra riscaldamento e sessione tattica. Con la Prima Squadra anche Providence, Podgoreanu, Darboe e Milanese. Infine differenziato per Carles Perez.