Dopo la brutta sconfitta in Coppa Italia che ha costato l’eliminazione dalla competizione contro la Juventus, la Roma è tornata oggi in campo ad allenarsi. Scarico in palestra per chi ha giocato ieri all’Allianz, lavoro sul campo esterno per il resto del gruppo con esercitazioni atletiche, tecniche e tattiche. Pastore e Mkhitaryan proseguono la riabilitazione.