La Roma ha svolto l’allenamento di rifinitura alla vigilia del match contro l’Atalanta, in programma domani alle ore 18. Seduta dedicata all’aspetto tattico per Fonseca.

Il gruppo si è ritrovato inizialmente in sala video, prima di scendere in campo per la consueta attivazione muscolare. A chiudere allenamento sul possesso palla ed esercitazioni tattiche.