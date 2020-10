Ultimo allenamento per la Roma prima della partita di domani sera contro il CSKA Sofia. Fonseca ha fatto cominciare la seduta in sala video per studiare i movimenti dell’avversario prima di scendere in campo e cominciare il lavoro atletico, con corsa come riscaldamento ed esercizi di scatti con i cinesini, e col pallone, torello e parte tattica. Non ci sarà Santon per infortunio, mentre è presente Carles Perez che è recuperato.