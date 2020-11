Il percorso della Roma verso la partita contro il Parma prosegue spedito. Altra giornata di lavoro per i ragazzi guidati da mister Fonseca che sono scesi in campo alle ore 11 per svolgere l’allenamento odierno. La seduta è cominciata con attivazione e rafforzamento muscolare. Subito dopo c’è stato un riscaldamento con parte atletica e velocità, prima di finire con esercitazioni sul possesso palla e parte tattica.