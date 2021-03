Allenamento Roma, ripresa degli allenamenti domani alle 11 in vista dello Shakhtar Donetsk

Trovata la seconda vittoria di fila in campionato dopo quella con la Fiorentina, la Roma si getta ora nella settimana che porterà all’andata degli ottavi di finale di Europa League. Davanti ai giallorossi ci sarà lo Shakhtar Donetsk. Per preparare al meglio l’importante impegno contro l’ex squadra, Paulo Fonseca ha fissato per domani alle ore 11 la ripresa degli allenamenti.

Leggi anche: Fonseca: “Cristante è un giocatore molto intelligente. Vediamo se Dzeko ce la farà per giovedì, è molto difficile”

Nell’ultima giornata di campionato, la squadra ucraina ha vinto con lo stesso risultato della Roma: 0-1. I Minatori hanno trionfato nel derby contro l’Olimpik Donetsk grazie al gol di Dodo, lo stesso minuto in cui la Roma – con Mancini – ha siglato il gol decisivo per superare il Genoa. Lo Shakhtar si porta così a ridosso dalla vetta, distante ora solamente un punto ed occupata dalla Dinamo Kiev.

Leggi anche: Mancini: “Bella Roma o no, l’importante è aver vinto. Complimenti a Cristante che sta giocando in un ruolo non suo e sta facendo benissimo”

La Roma mancherà sicuramente di Jordan Veretout. Durante la gara con la Fiorentina – in occasione del momentaneo pareggio viola – il centrocampista francese si era fermato per un problema muscolare. Gli esami strumentali hanno constato come si tratti di una lesione tra il secondo e terzo grado dell’adduttore della coscia destra. Lo stop previsto è di oltre un mese. L’obiettivo è esserci per la sfida contro il Sassuolo, in programma il 3 aprile.

Leggi anche: Smalling: “Ho avuto buone sensazioni. Mano? Non ricordo il momento, ma è stato un intervento pulito”

Difficile anche la presenza di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco – anch’egli alle prese con un problema agli adduttori – si è infortunato nella gara di ritorno di Europa League contro il Braga. Negli ultimi giorni ha ripreso a svolgere degli allenamenti individuali, ma – come confermato da Fonseca nel post match della partita col Genoa – un recupero per giovedì è difficile.