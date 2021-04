Allenamento Roma, rifinitura per i giallorossi prima della partenza per Amsterdam. Out Mkhitaryan e Smalling – VIDEO

Ultimo allenamento per la Roma prima della partenza per Amsterdam e la conferenza di questa sera di mister Fonseca e Gianluca Mancini. La sessione, come di consueto, è iniziata in sala video per studiare l’avversario poi i ragazzi sono scesi in campo per un riscaldamento atletico con una corsa blanda come antipasto.

Successivamente al via dello stretching ed esercizi con l’ausilio di paletti e cinesini. L’allenamento, visibile alla stampa, è terminato con il classico torello. In gruppo assenti sia Mkhitaryan sia Smalling: i due non parteciperanno alla trasferta. Lavoro specifico per Karsdorp essendo squalificato.