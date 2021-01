Allenamento Roma, rientro parziale in gruppo per Mkhitaryan. Individuale per Pedro e Dzeko

La Roma continua ad allenarsi in vista del match di domenica contro l’Hellas Verona. La notizia della giornata è il parziale rientro in gruppo di Mkhitaryan che si avvicina dunque a una possibile convocazione per il match di Serie A.

Pedro e Dzeko hanno invece svolto un lavoro individuale, con il bosniaco che dovrà prima fare pace con Paulo Fonseca se vuole ritornare ad allenarsi con i propri compagni di squadra.