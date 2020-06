A pochissimi giorni dalla ripresa contro la Sampdoria, arrivano due ottime notizie per Paulo Fonseca. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti, i due acciaccati Pellegrini e Mkhitaryan hanno smaltito gli affaticamenti muscolari e sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Entrambi quindi verosimilmente saranno disponibili contro i genovesi.

Lavoro differenziato invece per Pau Lopez che sta recuperando dalla frattura al polso e Zaniolo per cui si stima un ritorno in partite ufficiali a metà luglio.