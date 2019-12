La Roma si allena in vista della gara di venerdì contro la Fiorentina. Gli uomini Fonseca hanno iniziato l’allenamento in palestra per poi svolgere l’attivazione in campo e dedicarsi ad esercizi sulla rapidità e torello ed infine la parte tattica. Smalling ha continuato ad allenarsi a parte insieme a Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon e Mirante. Domani la rifinitura è stata programmata per le ore 11.