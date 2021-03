Allenamento Roma, martedì alle 11 la ripresa

Dopo la sconfitta con il Napoli (0-2), la Roma necessita di ritrovare le idee, di recuperare le forze. Per questo, Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla formazione. La squadra giallorossa si ritroverà a Trigoria martedì alle 11.

Leggi anche: Roma-Napoli 0-2, le pagelle: i giallorossi vedono le grandi e si sciolgono. Pellegrini l’ultimo a mollare. Si salvano anche Kardsorp e Villar – VIDEO

Data la sosta per le nazionali, la Roma non scenderà in campo la prossima settimana. Il prossimo impegno di campionato sarà contro il Sassuolo. I neroverdi non hanno disputato la gara di campionato. In programma era la trasferta di San Siro contro l’Inter, sfida rimandata per i casi di positività al Covid-19 di quattro elementi della squadra nerazzurra.