La Roma torna a lavorare a Trigoria in vista della seconda amichevole di precampionato contro la Ternana, in programma domani alle ore 18. La sessione ha avuto inizio con un riscaldamento per poi passare subito al lavoro atletico. Poi la squadra è stata suddivisi in quattro file. L’esercizio consisteva nel posizionarsi davanti all’ostacolo, dribblarlo e poi scattare il più velocemente possibile. Subito dopo si è passati al torello con Zalewski e Reynolds in mezzo. Per l’esercizio sono stati posizionati tre paletti, con i due giocatori chiamati a recuperare il pallone evitando il contatto con gli ostacoli. Regolarmente in campo Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout e Stephan El Shaarawy che non avevano partecipato all’incontro con il Montecatino per una semplice gestione fisica.