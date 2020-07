Ultimi sforzi in campionato per la Roma prima di dedicarsi all’Europa League. Dopo la vittoria contro la Spal per 6-1, mister Fonseca ha concesso ai ragazzi giovedì e venerdì di riposo. Quindi i giallorossi torneranno ad allenarsi a Trigoria nella giornata di sabato alle ore 18. Discorso diverso per gli infortunati che saranno al Centro Sportivo da venerdì.