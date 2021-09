Una mattinata di allenamento per i giocatori che sono a Trigoria e che non sono partiti con le proprie Nazionali. Tra questi c’è anche Smalling che sta smaltendo il suo infortunio: oggi ha svolto parte della sessione in gruppo. Protagonista di oggi è stata la partitella che ha chiuso la seduta. In luce Borja Mayoral con una doppietta, mentre Abraham sta prendendo sempre più confidenza col gol andando a segno con un gran tiro sotto l’incrocio dei pali.