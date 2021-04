Prosegue la preparazione della Roma in vista della gara di giovedì contro l’Ajax, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’andata a cardiopalma vide i giallorossi vincitori grazie al gol nel finale di Ibanez e alla prestazione decisamente ottima di Pau Lopez, che ha parato anche un rigore a Tadic. Questo il report di Trigoria: divisione in gruppi post partita. Zaniolo, Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy hanno lavorato individualmente.