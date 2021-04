Dopo il pareggio per 2-2 in campionato contro il Sassuolo, la Roma si prepara per tornare in campo. L’ultima squadra italiana rimasta a disputare una coppa europea affronterà gli olandesi dell’Ajax giovedì 8 aprile alle ore 21:00 all’Amsterdam Arena. I giallorossi si sono allenati a Trigoria in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League. Ancora lavoro individuale per El Shaarawy, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo.