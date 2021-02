Allenamento Roma, individuale per Smalling e Pedro. Personalizzato per Reynolds

La Roma è tornata ad allenarsi dopo la sconfitta contro la Juventus. La preparazione è in vista del match di domenica a pranzo contro l’Udinese alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico. Fonseca recupererà Pellegrini, rientrante dalla squalifica, e spera di fare altrettanto con Pedro.

Lo spagnolo, però, anche oggi si è allenato individualmente e come lui anche Smalling. Reynolds prosegue con il lavoro personalizzato. Per il resto del gruppo classica divisione post-partita con allenamento in campo per chi non ha giocato e defaticante per chi si è esibito allo Stadium.