Allenamento Roma, individuale per Smalling e Kumbulla. Scarico per chi ha giocato ieri

La Roma è tornata ad allenarsi dopo la bella vittoria sull’Udinese per 3-0. Alle porte c’è la sfida al Braga di Europa League, giovedì alle ore 18.55 in Portogallo. Consueta divisione in due gruppi all’indomani di una partita: scarico per chi ha giocato ieri e lavoro sul campo per il resto dei giocatori. Individuale per Smalling e Kumbulla.

L’inglese sta lavorando sodo per esserci almeno contro il Milan tra due settimane, mentre l’albanese è ancora in dubbio per giovedì.