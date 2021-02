Allenamento Roma, individuale per Smalling e Kumbulla. Calafiori parzialmente in gruppo

La Roma questa mattina si è allenata a Trigoria in vista della gara di giovedì sera in Europa League contro il Braga. Buone notizie per Paulo Fonseca che ritrova Riccardo Calafiori: il terzino infatti oggi ha lavorato parzialmente con i propri compagni. Infine Chris Smalling e Marash Kumbublla continuano a lavorare individualmente. L’inglese sta lavorando sodo per esserci almeno contro il Milan tra due settimane, mentre l’albanese è in dubbio la trasferta di Benevento.