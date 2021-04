La Roma è tornata ad allenarsi dopo il pareggio per 2-2 ottenuto ieri nella gara di Serie A contro il Sassuolo. I giallorossi giovedì affronteranno l’Ajax nei quarti di finale di andata di Europa League: il match è in programma per le ore 21.

Il gruppo è stato diviso come di consueto nei post partita. Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo hanno lavorato individualmente.