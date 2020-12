Allenamento Roma, Fazio e Kumbulla in gruppo. Out Smalling – VIDEO

Sessione di rifinitura questa mattina per la Roma sui campi di Trigoria. La seduta è cominciata in sala video, per studiare l’avversario, prima di continuare sul terreno di gioco. Il riscaldamento è partito con dei giri di campo che poi ha fatto spazio ad esercizi sulla rapidità che ha visto anche una gara tra due squadre. Successivamente è subentrato il pallone per un torello. Fazio e Kumbulla si sono allenati in gruppo, mentre ancora niente da fare per Santon e Smalling che hanno svolto differenziato.