Dopo la sconfitta contro l’Inter la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare il derby di sabato sera. Come di consueto gruppo diviso in due parti: chi ha giocato ieri ha fatto lavoro di scarico, mentre gli altri hanno svolto una seduta normale. Spinazzola, Veretout, Smalling, Calafiori e Diawara hanno lavorato individualmente.