Allenamento Roma, Cristante svolge la prima parte di seduta in gruppo. Chi ha giocato si allena tra campo e palestra

Torna a lavorare la Roma dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Torino. La squadra si è divisa in due gruppi: chi ha giocato ha svolto un lavoro di recupero tra campo e palestra mentre. gli altri un allenamento normale. Mkhitaryan sarà controllato nelle prossime 48 ore dopo aver subito un trauma alla coscia sinistra. Zaniolo è rimasto in palestra per un trauma contusivo alla coscia ma per lui non ci sarà bisogno di controlli. Kluivert, Pastore, Santon e Zappacosta proseguono il loro percorso di recupero, Fazio si allena a parte, mentre Bryan Cristante è tornato a svolgere la prima parte della seduta insieme al resto dei compagni.