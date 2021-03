Allenamento Roma, consueta divisione in gruppi. Smalling a parte

Con la qualificazione oramai raggiunta conseguente alla vittoria contro lo Shkhtar, la Roma torna ad allenarsi in vista del big match contro il Napoli, in programma domenica alle ore 20:45. La squadra ha svolto la consueta divisione in gruppi post partita: palestra per chi ha giocato, in gruppo gli altri.

Leggi anche: Tiago Pinto: “L’Ajax è una grande squadra, sarà una sfida avvincente. Cercheremo di andare avanti” Non ci sono buone notizie sul fronte recuperi. Smalling ha infatti lavorato ancora a parte. L’inglese sta aumentando i carichi di lavoro e domani potrebbe tornare in gruppo: difficile vederlo titolare coi partenopei, potrebbe andare in panchina. Proseguono il percorso Zaniolo, Veretout e Mkhitaryan che hanno svolto personalizzato.