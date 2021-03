Allenamento Roma, apertura di rifinitura in sala video poi corsa e torello. Edin Dzeko e Roger Ibanez in gruppo

Ultimo allenamento per la Roma prima della partita di domani sera contro lo Shakhtar. La gara, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si giocherà allo Stadio Olimpico alle ore 21. La rifinitura è cominciata in sala video dove la squadra ha studiato l’avversario per capirne i difetti. Successivamente i ragazzi sono scesi in campo per far partire l’allenamento vero e proprio.

Il tutto è stato anticipato da un riscaldamento con corsa: prima blanda e poi con scatti nel breve. L’allenamento è proeseguito con il classico torello. In gruppo Edin Dzeko (che ha guidato il gruppo con Lorenzo Pellegrini) e Roger Ibanez. Individuale, invece, per Fazio, Veretout e Zaniolo.