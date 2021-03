Altro giorno di lavoro per i giocatori rimasti a Roma durante la sosta per le Nazionali. Manca sempre meno alla partita contro il Sassuolo e Fonseca ancora non vede i recuperi degli infortunati. Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno lavorato individualmente. Terapie e personalizzato per Cristante e Kumbulla.