Il ritiro in Portogallo è cominciato subito forte per la Roma. Ieri allenamento nel pomeriggio, poche ore dopo l’arrivo, ed oggi sessione mattutina che ha visto ancora lavorare a parte Reynolds (individuale programmato) e Veretout. Il francese, comunque, non è lontano dal pieno recupero. I giallorossi si continuano a preparare per la nuova stagione, ma soprattutto per il match di domani sera contro il Porto che andrà in diretta anche su Sky Sport.