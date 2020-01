Allenamento Roma al Tre Fontane, riscaldamento e partitella a campo ridotto – GALLERY e VIDEO

Pagine Romaniste (Dal Tre Fontane, D. Moresco) – Inizia col botto il 2020 della Roma. Il nuovo anno si aprirà con delle sfide decisive che troveranno i capitolini occupati in campionato ma non solo, infatti alle porte ci sono gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma. I tempi dei verdetti si avvicinano, e gli uomini di Fonseca hanno bisogno di tutto il calore della loro gente. Per questo il primo allenamento dei giallorossi del 2020 si è tenuto al Tre Fontane, davanti a quasi 3000 tifosi.

LIVE: L'allenamento a porte aperte dell'#ASRoma al Tre Fontane https://t.co/Z9spzA0uwb — AS Roma (@OfficialASRoma) January 1, 2020

LIVE

16.24 – Finisce l’allenamento della Roma.

16.08 – Inizia la partitella finale a campo ridotto, questa volta con i portieri. Gli schieramenti sono gli stessi di prima con Fuzato in porta con i gialli e Cardinali con i neri.

16.03 – Attaccanti e centrocampisti provano ora dei tiri dal limite.

15.52 – Fuzato si alterna con Cardinali in porta. Si lavora sui cross: I difensori scaricano sui centrocampisti che aprono per i terzini. I laterali poi mettono il pallone in mezzo per gli attaccanti che devono finalizzare.

15.45 – I portieri continuano ad allenarsi a parte con Savorani.

15.34 – I giocatori si schierano in campo ed inizia una partita a campo ridotto senza portieri. Questi gli schieramenti:

Gialli: Spinazzola, Juan Jesus, Smalling, Florenzi, Diawara, Chierico, Under, Pellegrini, Perotti, Kalinic.

Neri: Kolarov, Mancini, Fazio, Buttaro, Veretout, Cetin, Mkhitaryan, Zaniolo, Antonucci, Dzeko.

15.23 – Inizia il riscaldamento con delle andature.

15.16 – La squadra scende in campo

15.03 – La Roma è arrivata al Tre Fontane.

14.58 – A seguire l’allenamento dei giallorossi ci sono anche il direttore sportivo Petrachi e il CEO Fienga.