Allenamento Roma, a parte Spinazzola e Smalling. Ancora terapie per Abraham

La Roma corre verso il primo vero big match della stagione. I giallorossi, dopo essere tornati dalle rispettive nazionali, si sono messi subito al lavoro per recuperare energie e prepararsi alla partita contro la Juventus in programma domenica alle ore 20:45. A Trigoria non arrivano buone notizie su Abraham: il centravanti ha svolto ancora terapie rispetto al trauma contusivo che l’ha costretto ad uscire dopo 17′ nella sfida contro l’Ungheria. Resta dunque in forte dubbio la sua presenza allo Stadium. Il resto del gruppo ha svolto l’intero allenamento, eccezion fatta per gli ormai noti Spinazzola e Smalling.