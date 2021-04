Prosegue la preparazione della Roma alla sfida di giovedì contro il Manchester United, gara valida per l’andata della semifinale di Europa League. Lavoro a parte, in mattinata, per gli infortunati Pedro, Mirante e Calafiori. Per la gara contro gli inglesi Fonseca farà affidamento anche a Smalling e Spinazzola, già rientrati col Cagliari, oltre a Kumbulla e El Shaarawy.