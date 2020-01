Dopo l’allenamento a porte aperte al Tre Fontane, la Roma è tornata a Trigoria per prepararsi alla sfida contro il Torino, in programma domenica 5 gennaio, alle ore 20.45. Gli uomini allenati da Fonseca hanno alternato lavoro tecnico e tattico. Ancora lavoro a parte per Justin Kluivert, Davide Santon, Javier Pastore e Bryan Cristante.