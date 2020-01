Il 16 gennaio la Roma sarà impegnata contro il Parma fuori casa, in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e quindi da dentro o fuori. Ieri gli uomini di D’Aversa si sono allenati a Collecchio tra lavori di prevenzione ed esercizi di forza funzionale e frequenza, terminando la seduta poi con un lavoro tattico. Inglese ha lavorato in parte col gruppo, mentre Cornelius ha svolto solo differenziato. Terapie per Gervinho e Karamoh.