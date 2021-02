Allenamento Milan, lavoro sul possesso ed esercitazioni sui tiri in porta in vista della Roma

Dopo il pareggio per 1-1 contro lo Stella Rossa in Europa League, il Milan torna ad allenarsi in vista della sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica 28 febbraio alle ore 20:45. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Il tecnico rossonero Stefano Pioli interverrà domani alle ore 15 in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Roma. Di seguito il report dell’allenamento del Milan, dal sito del club:

“In palestra, per la seduta defaticante, gli undici partenti di ieri sera; in campo gli altri componenti della rosa, che hanno cominciato il riscaldamento con alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni tecniche. Nel frattempo, i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. Lavoro sul possesso, partitelle su campo ridotto e una serie di esercitazioni sui tiri in porta per terminare l’allenamento odierno”.